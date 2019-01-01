İhh'dan, Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Yardım

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Yine Taksim Yine Taciz! Güven Timleri Anında Müdahale Etti

20 Milyon Kayıt Dışı Cep Telefonu Satışı Nedeniyle, Devletin Yıllık Vergi Kaybının 13 Milyar Lira Olduğu Tahmin Ediliyor