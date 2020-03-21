İHH'dan Suriye'de yeni tip koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika
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İHH'dan Suriye'de yeni tip koronavirüse karşı tedbirler

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillerden binlercesini sağlık taramasından geçirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

İHH'dan Suriye'de yeni tip koronavirüse karşı tedbirler, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillerden binlercesini sağlık taramasından geçirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

İHH'nın saha ekipleri, ülkenin kuzeyindeki İdlib kırsalı, Afrin ve Azez bölgelerinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan sivillerle bir araya geldi.

Burada bölge halkını, sağlık taramasından geçiren, Kovid-19 hakkında bilgilendiren İHH çalışanları, kamp sakinlerine temizlik malzemeleri de dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir araya geldikleri sivillere virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirme yaptıklarını ve bu çalışmaların büyük önem arz ettiğini söyledi.

"30 bin kişi faydalandı"

Tosun, Suriye'deki sığınmacı kamplarında virüsün yayılması durumunda çok sayıda kişinin etkileneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savaş ortamında kamplardaki mevcut yaşam koşulları, salgın hastalıkların yayılması için çok müsaittir. Çadırlarda çok sayıda kişi yaşıyor. Kamp genelinde tuvalet ve banyo gibi alanlar ortak kullanılıyor. Bölgede yaşayan sivillerin virüs hakkında bilgisi bulunmuyor. Aynı şekilde alınacak tedbirleri de bilmiyorlar. Haliyle virüsün bu bölgede ortaya çıkması gibi bir durumda kısa sürede yayılması kaçınılmaz."

Faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Tosun, "İçinde sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu bir aileye yetecek şekilde hazırlanan hijyen kitleri de dağıtıyoruz. Şimdiye kadar tüm bu çalışmalarımızdan 30 bin kişi faydalandı." ifadelerini kullandı.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana bölgede insani yardım çalışması yürütüyor.

Suriye'de salgına karşın alınan tedbirler

Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın" ilan edilen yeni tip koronavirüse Suriye'de şu ana kadar rastlanmadı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyetlerde bulunan sağlık kuruluşları, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri ve yerel yardım kuruluşları da salgının ortaya çıkması ve yayılmasına karşın önleyici tedbirlerini artırıyor.

Bu kapsamda bölge halkı virüse karşı bilinçlendirilirken, çok sayıda çadır kenti, cami ve okul gibi yaşam merkezleri de dezenfekte ediliyor.

Beşşar Esed rejimi ise kontrol ettiği bölgelerde Kovid-19 şüphesiyle hastanelere kaldırılanlara testler yapıldığını ve sonuçların "negatif" çıktığını belirterek, sivillere evden dışarı çıkamamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:44 Kaynak: AA

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