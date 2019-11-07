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Son Dakika Güncel İHH'dan Suriye'deki çocuklara kışlık uyku tulumu kampanyası

İHH'dan Suriye'deki çocuklara kışlık uyku tulumu kampanyası

6 saat önce

Sakarya İHH, Suriye'de kamplarda yaşayan 0-5 yaş grubu çocuklar için kışlık uyku tulumu yardım kampanyası başlattı.

İHH'dan Suriye'deki çocuklara kışlık uyku tulumu kampanyası, System.String[]

Sakarya İHH, Suriye'de kamplarda yaşayan 0-5 yaş grubu çocuklar için kışlık uyku tulumu yardım kampanyası başlattı.

Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki mülteci kamplarında zor günlerin yaşandığını belirtti.

Yaşanan sorunlardan en çok çocukların etkilendiğini ifade eden Sezer, "Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye'de insani bedel giderek büyüyor. Suriye'deki bu durum, vahim bir insani krize sebep oldu. Kimyasal silahlar ve bombalar hiç çekinmeden kullanıldı. Kadim şehirler yerle bir edildi, 500 binden fazla insan hayatını kaybetti, 5 milyondan fazla insan başka ülkelere sığındı. Halen 13,5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 3 milyon kişi savaştan dolayı engelli olarak yaşıyor." açıklamasında bulundu.

Çatışmalardan kaçan binlerce insanın sığınağı olan mülteci kamplarında zor günlerin yaşandığına dikkati çeken Sezer, bölgeye yönelik tehditlerin sürdüğünü, beslenme ve barınma sorunlarının giderek arttığını vurguladı.

Soğuk kış günlerinde özellikle çocukların ağır yaşam şartlarında hayat mücadelesi verdiğini aktaran Sezer, "Suriye'de kamplarda yaşayan 0-5 yaş grubu çocuklar için kışlık uyku tulumu kampanyamızı bu anlamda çok önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Bu yavrularımıza destek olmak isteyen hayırseverlerimiz Orhan Cami yanındaki İHH Bağış Kabul Merkezimize gelerek makbuz karşılığı ya da banka-internet yoluyla 25 lira bedelle bir uyku tulumu bağışlayabilirler veya diledikleri miktarda bağış yapabilirler." ifadesini kullandı.

Sakarya, Suriye, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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