Son Dakika Haberleri: İhh'dan Suriye'ye Battaniye ve Giysi Yardımı

İhh'dan Suriye'ye Battaniye ve Giysi Yardımı

33 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, Suriye'deki kamplarda barınan ailelere ulaştırılmak üzere bir tır battaniye ve giyim malzemesi gönderildi.

İhh'dan Suriye'ye Battaniye ve Giysi Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, Suriye'deki kamplarda barınan ailelere ulaştırılmak üzere bir tır battaniye ve giyim malzemesi gönderildi.


İHH İnsan Yardım Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, yaptığı açıklamada, derneğin "Kadınlar Komisyonu" tarafından temin edilen battaniye ve giysi malzemelerinden oluşan yardım tırının Suriye'ye gönderildiğini söyledi.

Dernek olarak hayırseverlerin destekleriyle mazlumların ve mağdurların yanında olmaya devam ettiklerini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Elazığ'dan 110 araçlık yardımımızı Suriye'ye ulaştırdık. Battaniye ve giyim yardımlarından oluşan tırımız da bugün yola çıktı. Bu yardıma öncülük eden derneğimizin Kadınlar Komisyonuna teşekkür ediyorum. Bu yardım tamamen onların gayret ve çabalarıyla oluştu. İHH olarak mazlum insanlara giyim, gıda ve özellikle un göndermek için yoğun gayret gösteriyoruz. İnşallah yaşanan mağduriyet bir an önce sona erer."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Elazığ, İHH, Suriye, Güncel
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