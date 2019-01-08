İhh'dan Suriye'ye Bir Yılda 270 Milyon Ekmek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca geçen yıl Suriye'de 270 milyon ekmek dağıtımı yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca geçen yıl Suriye'de 270 milyon ekmek dağıtımı yapıldı.



İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.



Reyhanlı'daki lojistik merkezi ile Kilis ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ekmek fırınlarının olduğunu belirten Tosun, "Bu fırınlarda ailelerin damak tatlarına uygun ve savaş ortamında uzun süre dayanıklı ekmekler üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl toplam 270 milyon ekmek ailelere ulaştırıldı." dedi.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin merkez ve civar köylerindeki ailelere de günlük ekmek gönderildiğini anlatan Tosun, "Ayrıca ekmekler, Hama, İdlib, Humus, Halep ve Türkiye sınırına yakın kamplara dağıtıldı." dedi.



Tosun, fırınlardaki ekmek üretimini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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