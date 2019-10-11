İHH'dan Suriye'ye seyyar müze

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez, El-Bab ve Mare'de çocuklar için seyyar müze kurdu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale getirilen bölgeye yerleşen yüz binlerce insanın, hayatlarını mülteci kamplarında geçirdiği hatırlatıldı.

Söz konusu bölgede okul çağında yaklaşık 350 bin çocuğun yaşadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genç İHH Suriye'de 9 yıldır süren savaş sebebiyle müze ve bilimden uzak kalmış çocuklar için 4 gün boyunca farklı okullarda seyyar müze etkinliği düzenledi. Etkinliklere 3 binden fazla çocuk katılım sağlarken, 2 bin 500 çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Ayrıca kamplarda yaşayan çocuklar için uzayla alakalı bilgilendirme, kimya deneyleri, çeşitli yarışmalar ve oyunlar düzenlendi. Çocukların eğitim hayatlarını destekleyici nitelikte bir çalışmayla beraber savaşın sebep olduğu psikolojik etkilerden çıkmaları ve eğitimde imkan eşitliğinin sağlanması hedeflendi."

- "Öğrenmenin yeri ve zamanı yoktur"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç İHH Saha Sorumlusu Hasan Demir, çocukların dünyaya bakışlarına yeni bir pencere açarak, kalıcı bir çalışmanın başlangıcını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Demir, bu çalışmayla, bilimin ve öğrenmenin sadece rahat koşullarda değil her zaman ve her yerde yapılabileceğini göstermek istediklerini belirterek, "2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlangıcında bölgedeki okulların müfredatlarında özellikle gezegenlerle ilgili yer alan konuyu görsel nitelikte destekleyici modelleme çalışmaları yapıldı. Bu şekilde çocuklar derslerde tek boyutlu olarak işledikleri bilgileri pekiştirdi." ifadelerini kullandı.