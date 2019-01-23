İhh'dan Suriyeli Ailelere 3 Ton Et Yardımı
1 saat önce
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kırsalındaki kamplarda kalan ailelere 3 ton et yardımı yapıldığı bildirildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
tarafından Suriye
'nin İdlib
kırsalındaki kamplarda kalan ailelere 3 ton et yardımı yapıldığı bildirildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun
, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki kamplarda yaşayan ailelere gıda desteğine devam ettiklerini belirtti.
Savaş mağduru ailelere yönelik yardım çalışmalarını kış mevsiminde havaların soğumasıyla daha da artırdıklarını vurgulayan Tosun, Türkiye
sınırına yakın kamplarda barınan ailelere 3 ton et ulaştırıldığını kaydetti.
Tosun, kamplarda ve çadır kentlerde yaşayan ailelere gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:48 Kaynak: AA
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