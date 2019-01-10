Son Dakika Haberleri: İhh'dan Suriyeli Ailelere Kış Yardımı

İhh'dan Suriyeli Ailelere Kış Yardımı

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde kamplarda kalan bin 500 aileye kış yardımı yapıldı.

İhh'dan Suriyeli Ailelere Kış Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde kamplarda kalan bin 500 aileye kış yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Atme, Kerame, Kah ve Sarmada kamplarında barınan ailelere yardımda bulunduklarını belirtti.

Tahiroğlu, bin 500 aileye, halı, battaniye, sünger yatak, bot, mont ve çeşitli çadır içi gereçlerden oluşan kış yardımlarının ulaştırıldığını bildirdi.

Kışın sonuna kadar kamp bölgelerinde yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarının süreceğini vurgulayan Tahiroğlu, "Soğuk havanın şiddetini giderek artırması, kamplarda yaşamı zorlaştırıyor. Tüm hayırseverleri Suriyelilere destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:02 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İHH, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin

MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt: Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:04:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhh'dan Suriyeli Ailelere Kış Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]