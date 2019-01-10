İhh'dan Suriyeli Ailelere Kış Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde kamplarda kalan bin 500 aileye kış yardımı yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde kamplarda kalan bin 500 aileye kış yardımı yapıldı.



İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Atme, Kerame, Kah ve Sarmada kamplarında barınan ailelere yardımda bulunduklarını belirtti.



Tahiroğlu, bin 500 aileye, halı, battaniye, sünger yatak, bot, mont ve çeşitli çadır içi gereçlerden oluşan kış yardımlarının ulaştırıldığını bildirdi.



Kışın sonuna kadar kamp bölgelerinde yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarının süreceğini vurgulayan Tahiroğlu, "Soğuk havanın şiddetini giderek artırması, kamplarda yaşamı zorlaştırıyor. Tüm hayırseverleri Suriyelilere destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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