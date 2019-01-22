İhh'dan Suriyeli Ailelere Kış Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kırsalındaki kamplarda kalan 500 aileye kış yardımı yapıldığı bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kırsalındaki kamplarda kalan 500 aileye kış yardımı yapıldığı bildirildi.



İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki kamplarda kış mevsiminden dolayı yaşamın zorlaştığını belirtti.



Tosun, 500 yetim ailesine, yakacak ve gıda kolilerinden oluşan kış yardımlarının ulaştırıldığını kaydetti.



Kış mevsimi nedeniyle oluşan kötü hava koşullarının Suriye'deki yetim ailelerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Tosun, "Bu nedenle ailelerin ısınma ve gıda ihtiyaçları oluştu. İdlib'in kırsalında yaşayan yetim ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda kolisi ve yakacak yardımında bulunduk, ve yapılan dağıtımdan 500 aile faydalandı, yetim ailelerine yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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