İHH'dan tayfundan etkilenen Filipinler'e yardım - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan Rai Tayfunu sonrası bölgede acil yardım çalışmaları başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Filipinler'de 17 Aralık'ta yaşanan Rai Tayfunu'nda 388 kişi hayatını kaybetti, 500'e yakın kişi yaralandı. Tayfun nedeniyle yaklaşık 482 bin evin hasar gördüğü ülkede, 60 kişi ise halen kayıp.

Tayfun felaketinin ardından, ülkede 300 binden fazla insan tahliye kamplarına yerleşti ve 200 binden fazla kişi de Filipinler'in farklı noktalarına göç etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, barınma alanlarının yanı sıra gıda ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyulan ülkede yardım çalışmaları başlattı. Çalışmaların ilk etabında, Filipinler'in Cagayan de Oro bölgesinde 500 aileye gıda dağıtımları yapıldı.