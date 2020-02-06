İHH'dan Tunus'a sağlık merkezi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'dan Tunus'a sağlık merkezi - Son Dakika

İHH'dan Tunus'a sağlık merkezi

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Tunus'ta yapımı tamamlanan Tavile Sağlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

İHH'dan Tunus'a sağlık merkezi, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Tunus'ta yapımı tamamlanan Tavile Sağlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Tavile Sağlık Merkezi'nden, bölgedeki 11 bin kişi istifade edecek.

Tunus'ta kırsal kesimdeki ailelerin, hayatlarını zor idame ettirdiği, şehir merkezleri ve turizm bölgelerinde normal bir yaşam devam ederken kırsaldaki ailelerin birçok problemle karşı karşıya kaldığı bölgede İHH İnsani Yardım Vakfı, kırsalda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İHH, Tunus'ta 3 farklı proje uyguladı.

İHH, Sidi Bu Zeyd şehrinin Tavile beldesinde yapımı tamamlanan sağlık merkezini hizmete açtı. Tunus Sağlık Bakanlığı'nca işletimi icra edilecek olan Tavile Sağlık Merkezi'nden günlük 50 ila 100 hastanın istifade etmesi bekleniyor.

Sağlık merkezi, çevrede yaşayan 11 bin Tunuslunun ihtiyacını karşılayacak olan merkezde genel sağlık taramalarının yanı sıra aşı faaliyetleri de yürütülecek.

Medine Münevvere Camii de 1000 kişi ibadet edebilecek

İHH yine aynı bölgede maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamayan Medine Münevvere Camii projesini de üstlendi.

Medine Münevvere Camii, hayırseverlerin destekleriyle tamamlandığında aynı anda 1000 kişi ibadet edebilecek.

Ayrıca İHH ekipleri, Tunus'un yine Sidi Bu Zeyd ve Tuzer şehirlerinde, 70 ihtiyaç sahibi aileye adak ve akika kurban dağıtımı gerçekleştirdi.

İnsani Yardım Vakfı, Tunus, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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