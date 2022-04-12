İHH'dan Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Erkan'a ziyaret - Son Dakika

Ramazan dolayısıyla Sierra Leone'de bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibi, Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan'ı ziyaret etti.

İHH Sierra Leone Temsilcisi İsmail Yılmaz ile vakıf çalışanları ve gönüllüleri makamında kabul eden Büyükelçi Erkan, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sibel Erkan, ramazan yardımları dışında ülkede birçok çalışmanın sürdüğünü anlatan Yılmaz ve ekibine başarılar diledi.