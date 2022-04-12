İHH'dan Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Erkan'a ziyaret - Son Dakika
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İHH'dan Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Erkan'a ziyaret

12.04.2022 21:31
İHH'dan Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Erkan'a ziyaret

Ramazan dolayısıyla Sierra Leone'de bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibi, Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan'ı ziyaret etti.

Ramazan dolayısıyla Sierra Leone'de bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibi, Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan'ı ziyaret etti.

İHH Sierra Leone Temsilcisi İsmail Yılmaz ile vakıf çalışanları ve gönüllüleri makamında kabul eden Büyükelçi Erkan, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sibel Erkan, ramazan yardımları dışında ülkede birçok çalışmanın sürdüğünü anlatan Yılmaz ve ekibine başarılar diledi.

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Sibel Erkan, Büyükelçi, Türkiye, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Erkan'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH'dan Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Erkan'a ziyaret - Son Dakika
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