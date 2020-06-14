İHH'dan Yemen'de Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastaneye tıbbi yardım - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Hadramevt kentindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tahsis edilen devlet hastanesine tıbbi yardımda bulundu.

Islah Sosyal Yardım Vakfı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, İHH tarafından finanse edilen tıbbi malzeme ve koroyucu ekipmanın Hadramevt kentindeki El-Hayat Hastanesine teslim edildiği belirtildi.

Vakfın sağlık projeleri koordinatörü Mahmud Bacubeyr, desteğin Yemen'deki sağlık kuruluşlarının koronavirüsle mücadele kapsamında yaptıkları insani yardım çağrısına cevap olduğunu ifade etti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybını 160, vaka sayısını 705, iyileşen kişi sayısını ise 39 olarak açıklamıştı.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki vakaları kapsarken, Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.