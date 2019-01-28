İHH'dan Yemen'e 350 Bin TL Yardım

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği tarafından Yemen için bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Bir ay boyunca 15 Temmuz Demokrasi meydanında devam eden yardım kampanyası neticelendi.

Yürütülen kampanya hakkında bir açıklama yapan İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Başkanı Metin Kılıç şunları kaydetti, "İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği olarak Yemen için başlattığımız yardım kampanyasında bugün itibariyle 350 Bin TL yardım toplandı. Elazığlı hemşerilerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Elazığlılar her konuda olduğu gibi bu konuda da üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıkları kanaatindeyim. Yemen'de yıllardır devam eden ciddi bir insanlık krizi bulunmaktadır. Maalesef Yemen'de milyonlarca insan yerinden edilmiş, binlerce insan katledilmiş ve bu kriz halen devam etmektedir. Bizlerde Türkiyeli Müslümanlar olarak, Elazığlı duyarlı insanlar olarak bu olaya duyarsız kalmadık. Bir aydır devam eden kampanyamız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Kampanya neticesinde toplanan 350 Bin TL nakit yardım Yemenli kardeşlerimize ulaştırıldı. Yemen'de ciddi bir mağduriyet ve mazlumiyet yaşanmakta ve insanlar açlıktan ölmektedirler. Dünya bu konuda duyarsız ama biz kendi üzerimize düşeni yapmanın gayesindeyiz. Kriz devam ettikçe yardımlarımız edecektir. Bütün Elazığlılara ve hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.