İhh'dan Yemen'e Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
Acil Yardım Ekibi, insani yardım çalışmalarını koordine etmek üzere gittiği Yemen
'den döndü.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen'de faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren İHH, hayırseverlerin desteklerini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Yemen'e ikinci Acil Yardım Ekibi'ni gönderen vakıf, hiçbir insani yardım kuruluşunun yol sıkıntısından dolayı giremediği Ahrar Vadisi'ndeki 17 köye giderek, birinci dereceden acil yardıma muhtaç ailelere gıda ve hijyen paketi dağıtımında bulundu.
Yaklaşık 20 saatlik bir yolculuğun ardından kriz bölgesine ulaşan ekip, Yemen'in, Ahrar Vadisi, Cevf, Merib ve Gayza bölgelerindeki mağdurlara buğday, un, pirinç, şeker, sıvı yağ, bebek maması, konserve, battaniye ve hijyen paketi ulaştırdı. Ayrıca İHH ekibi, Merib ve Cevf bölgesinde 200 küçükbaş adak ve akika yardımında bulundu.
Vakfın ocak 2018'den bu yana Yemen'deki yardım çalışmalarından 357 bin 600 kişi istifade etti.
"Yemen'de acı hikayelere şahit olduk"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yazıcı
, Yemen'in Cevf bölgesinde yardım dağıtım merkezlerine ulaşamayan ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin desteklerini ulaştırdıklarını kaydetti.
Dağıtımlar esnasında 10 kişilik mülteci bir aileyle karşılaştıklarını ifade eden Yazıcı, gıda yardımında bulunduklarını ve her ay aileyi düzenli desteklemek için söz verdiklerini belirtti.
Yazıcı, bölgeye ilk giden İHH ekibinin karşılaştığı Hasan Nasır El-Viş ile tekrar buluştuklarını ve kendisine çöl şartlarında barınak yaptıklarını anlatarak, "Kendisini ziyaret ettik. Elini öptük. Halini harını sorma imkanımız oldu. O da Türkiyeli kardeşlerine dua etti. Tek başına yaşıyor, kimi kimsesi yok. Yemen'de böyle acı hikayelere şahit olduk ne yazık ki." ifadelerini kullandı.
İHH'nın Yemen faaliyetleri
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 5 bin 52 Yemenli yetime her ay düzenli olarak yardım ulaştıran vakıf, bölgedeki ihtiyaç sahipleri için gıda, sağlık merkezi inşası, kalp ve böbrek ameliyatları, içme suyu, su şebekesi inşası, kış yardımları, kolera ile mücadele projeleri, meslek edindirme kursu projesi, Cevf Eğitim Merkezi'ne tefrişat yardımı, Hanik Okulu'na sınıf çadırları desteği, çadır dağıtımı, yetim evi tadilatı, yetim giydirme projeleri, göz hastalıkları erken teşhis ve tedavi projesi, kurban kesim ve dağıtımı, adak ve akika kesimi, bebek maması dağıtımı ve Luban Kasırgası'nda zarar görenlere barınma desteği gibi yardım faaliyetlerinde bulunuyor.
Vatandaşlar, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da banka hesap numaralarının açıklama kısmına "YEMEN" yazarak yardımda bulunabiliyor.