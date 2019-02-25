Son Dakika Haberleri: İhh'dan Yemen'e Yardım

İhh'dan Yemen'e Yardım

2 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Yemen'in başkenti Sana'ya gıda ve ilaç yardımı yapıldı.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Yemen'in başkenti Sana'ya gıda ve ilaç yardımı yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen'in farklı bölgelerindeki çalışmalarını sürdüren İHH, bölgede 2 projeyi daha hayata geçirdi.

Projeler kapsamında, başkent Sana'daki 5 bin kişiye 45 gün boyunca ekmek dağıtıldı. Ayrıca, Yemenli Darüşşakafa Yardım Kurumunca işletilen ve İHH tarafından destek verilen "Yemen Hasta Bakım Merkezi"ndeki 400 kanser ve diyaliz hastasına 3 aylık gıda ve ilaç yardımı yapıldı.

İHH, Yemen'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için hayırseverlerin desteklerini bekliyor.

Vatandaşlar, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarının açıklama kısmına "YEMEN" yazarak yardımda bulunabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:07 Kaynak: AA

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