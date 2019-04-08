Son Dakika Haberleri: İhh'dan Yemenli 27 Aileye Meslek Edinme ve Açma Hizmeti

İhh'dan Yemenli 27 Aileye Meslek Edinme ve Açma Hizmeti

47 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Kalkındırma Projeleri" kapsamında Yemenli 27 aileye çeşitli meslek kazandırarak mağdur ve mazlum insanların kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağladı.

İhh'dan Yemenli 27 Aileye Meslek Edinme ve Açma Hizmeti, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı, "Kalkındırma Projeleri" kapsamında Yemenli 27 aileye çeşitli meslek kazandırarak mağdur ve mazlum insanların kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen'de faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İHH, Yemenli 27 aileye meslek edindirdi. Kalkındırma Projeleri kapsamında yapılan yardımlardan Sana, Taiz ve İbb şehirlerinde zor durumda yaşayan aileler faydalandı. Meslek edindirilen ailelere ayrıca mesleklerini icra edebilecekleri işletme mekanları da tahsis edildi.

Bu kapsamda yardımların gerçekleştirildiği şehir ve meslek gruplarından Taiz'de 9 aileye kafeterya, bakkal, bijüteri, solar sistemli dikiş-nakış ve oto yıkama, Sana'da 9 aileye buz satışı, bijüteri, bakkal, solar sistemli dikiş-nakış, bitki ekimi, manav, İbb'de 9 aileye hayvancılık, bal üretimi, sağmal inek ve berberlik yapmaları sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Yemen, İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel
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