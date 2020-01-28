İHH'dan yerinden edilen ailelere acil yardım paketi - Son Dakika

İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırı yakınlara göç eden sivillere 10 bin adet acil yardım paketi dağıtan İHH İnsani Yardım Vakfı, siviller için bağış yapma fırsatı da veriyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Son 24

saat içerisinde sivil yerleşimlere yönelik saldırıların yoğunlaştırılması nedeniyle en az 39 bin kişi daha göç yoluna düştü. Bu sayı sürekli artıyor. İHH İnsani Yardım

Vakfı olarak göç eden ailelere acil yardım paketleri dağıtıyoruz. 10 bin adet paketin içerisinde konserve yiyecek, su, kek, ekmek ve meyve suyu

bulunuyor." dedi.

Tosun, çadır kurulumlarının sürdüğünü ve

temel yaşam malzemesi desteğinde bulunulduğunu belirterek, aynı zamanda

savaş mağduru siviller için çadıra alternatif olarak briketten ev inşasının da devam ettiğini kaydetti.

Yardım için



İdlib'e göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen

bağışçılar, SURIYE yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.



Daha fazla miktarda katkı yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları

yoluyla, yine SURİYE koduyla bağışta bulunarak, savaş mağduru ailelere destek

verebiliyor.