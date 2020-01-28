İHH'dan yerinden edilen ailelere acil yardım paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'dan yerinden edilen ailelere acil yardım paketi - Son Dakika

İHH'dan yerinden edilen ailelere acil yardım paketi

6 saat önce

İHH görevlilerinin İdlib'den göç eden ailelere yol üzerinde acil yardım paketleri dağıtması İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun'un açıklamaları İdlib'den göç edenlerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle...

İHH görevlilerinin İdlib'den göç eden ailelere yol üzerinde acil yardım paketleri dağıtması

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun'un açıklamaları

İdlib'den göç edenlerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı yakınlara göç eden sivillere 10 bin adet acil yardım paketi dağıtan İHH İnsani Yardım Vakfı, siviller için bağış yapma fırsatı da veriyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Son 24 saat içerisinde sivil yerleşimlere yönelik saldırıların yoğunlaştırılması nedeniyle en az 39 bin kişi daha göç yoluna düştü. Bu sayı sürekli artıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak göç eden ailelere acil yardım paketleri dağıtıyoruz. 10 bin adet paketin içerisinde konserve yiyecek, su, kek, ekmek ve meyve suyu bulunuyor." dedi.

İHH'dan yerinden edilen ailelere acil yardım paketi

Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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