Son Dakika Haberleri: İHH'dan Yetim Çocuklar İçin Miraç Kandili Programı

İHH'dan Yetim Çocuklar İçin Miraç Kandili Programı

26 dakika önce

Elazığ İHH Yetim Birimi, yetim çocuklar için Miraç kandili programı düzenledi.

İHH'dan Yetim Çocuklar İçin Miraç Kandili Programı, System.String[]

Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yetim birimi çocuk korosunun ilahileri ile başlayan programda şiir dinletisi ve animasyon gösterisiyle devam etti.

Yapılan etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan İHH yetim birimi bayan sorumlusu Tuba Erdoğan, "Bugün çocuklarımıza namaz şuurunu aşılamak, namazın dinimizdeki önemini anlatmak için, Miraç Kandili programı düzenledik. Eğer ileride bilinçli ve şuurlu bir gençlik istiyorsak, bu yaşta çocuklarımıza İslamin kurallarını doğru anlatmamız gerekiyor. Bu nedenle bu tarz programları sıklıkla yapıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:26 Kaynak: Bültenler

Kuran-ı Kerim, İHH, Miraç Kandili, Güncel
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