İHH'dan yetimler için iftar

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonu'ndaki iftar öncesi yetim çocuklar tarafından mehteran, semazen gösterileri yapıldı. Hümeyra İnanç "Dua" şiirini, İkra Banyolu ise "Diriliş Saati" isimli şiiri okudu.

Vali Osman Kaymak, yaptığı konuşmasında, İHH İnsani Yardım Derneği ve gönüllülerini, dünyada ve Türkiye'de yaptıkları güzelliklerden dolayı tebrik etti.

Kaymak, şunları dile getirdi:

"Bu güzel akşamda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Samsun'da iki yıldır görev yapıyorum. Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) Başkanı Hüseyin Bey kardeşimiz güzel etkinliklerle bizi davet ediyor. Her zaman gittiğimizde başka güzelliği yaşıyoruz. Samsun'da 500 yetim çocuğun sahipsiz kalmaması onlara el uzatılması bence çok anlamlıdır. O yönüyle İl Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. 'Kişinin kalbinde merhamet yoksa ona yapacak bir şey yok' diyen Peygamber Efendimizdir. O anlamda yetimlerle diyalog ve onları anlamak, kendimizi onların yerine koymak çok anlamlıdır. Türkiye'de ve Samsun'da çok sayıda dini dernek, cemaat, kurum ve vakıf var. Bunlar genelde eğitim çalışması yapıyor. Eğitim çok önemli ama yetimlerle direk ilgilenen İHH'nın dışında diğerlerinin de yetimler ve kimsesizler yurdu gibi çalışmalara daha çok vakit ayırması gerekiyor."

Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) Başkanı Hüseyin Mutlu, çocukların sadece midelerini doyurmak değil, gönüllerini de doyurmak için bu programlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Mutlu, "En büyük problemlerinden biri 400 milyona yakın yetimimiz var. Bunlar bize Cenab-ı Hak'kın emaneti olarak düşünmeliyiz. Bunların dili, dini, ırkına bakılmaksızın her yetim çocuğa bizim sahip çıkmamız gereken insanlık adına üzerimize düşen görevdir. Bu gerekçelerle İHH olarak 94 bin yetim bakabiliyoruz. 400 milyonun içinde 94 bin ifade edilecek bir rakam değildir. Samsun olarak İHH ve sizlerle 365 yetim çocuk kendi ilçemizde, kendi mahallemizde ve kendi okulumuzda bulunan çocuklarımızdır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir programda konuşma yaptı.

Daha sonra sosyal sorumluluk hareketi olan "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesini uygulayan okullara plaketleri Samsun Valisi Kaymak ve protokol üyeleri tarafından okul müdürlerine verildi.

İftara ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kadın Kolları Başkanı Gülendam Ayçiçek, okul müdürleri, İHH İnsani Yardım Hareketi Derneği üyeleri, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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