İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika
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İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği

17.10.2022 09:55
İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, 8 farklı ülkede eğitimlerine zor şartlarda devam eden toplam 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 8 farklı ülkede eğitimlerine zor şartlarda devam eden toplam 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğini sürdürdü.

İHH, 8 farklı ülkede toplam 20 bin 701 öğrencinin faydalandığı kırtasiye malzemelerinden oluşan setleri dağıttı.

İçerisinde okul çantası, kalem, defter, silgi, cetvel ve okul önlüğü gibi malzemelerin yer aldığı setler, Suriye'de 11 bin 260, Somali'de 3 bin, Gazze'de 2 bin 500, Nijer'de 1000, Afganistan'da 1000, Yemen'de 961, Irak'ta 500 ve Burkina Faso'da 480 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırıldı.

Kampanyaya, "KIRTASİYE" yazıp 3072'ye göndererek 10 lira bağış yapılabiliyor. Daha fazla miktarda bağışta bulunmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesinden çevrim içi bağış yolu ile veya banka hesap numaralarının açıklama kısmına "KIRTASİYE" yazarak yardım edebilecek.

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Kaynak: AA

İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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