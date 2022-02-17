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İHH'den Afganistan'a ilaç yardımı - Son Dakika

İHH'den Afganistan'a ilaç yardımı

17.02.2022 12:29
İHH'den Afganistan'a ilaç yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar şehirlerindeki sıkıntı yaşanan hastanelere ulaştırılmak üzere 4 tır ilaç gönderdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar şehirlerindeki sıkıntı yaşanan hastanelere ulaştırılmak üzere 4 tır ilaç gönderdi.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, seneler süren işgallerin ve çatışmaların büyük yıkımlara neden olduğu Afganistan'da halk, zor şartlar altında hayatına devam ediyor.

Ülkede 13 milyona yakın insan acil yardıma ihtiyaç duyarken hastanelerde de ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Afganistan'da 25 yıldır insani yardım çalışmaları gerçekleştiren İHH, son olarak Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar şehirlerindeki hastanelere ulaştırılmak üzere 4 tır antibiyotik gönderdi.

Türkiye'den yola çıkan tırların 10 ila 12 günde Afganistan'a ulaşması bekleniyor.

Tohum ve gıda desteği

Afganistan'a yönelik "Yalnız Bırakma" sloganıyla yardım çalışması da başlatan İHH, 2021'de ülkeye 100 ton buğday tohumu ve 10-14 ton gıda desteğinde bulundu. Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen "reis", "bayraktar 2000", "ES26" ve "sönmez 2021" isimli 4 farklı tohum çeşidi, özelliklerine göre farklı fiziki şartlara sahip arazilere ekildi.

Gıda yardımlarından ise en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ile engelli Afganların yanı sıra mülteci kampları ve hastanelerde kalan kişiler istifade etti. İHH, şu anda Afganistan'da 3 bin 443 yetimi düzenli olarak destekliyor.

Vakfın, Afganistan'daki yardım çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler İHH'nin internet sitesi üzerinden bilgi alabiliyor.

İHH'den Afganistan'a ilaç yardımı
İHH'den Afganistan'a ilaç yardımı
İHH'den Afganistan'a ilaç yardımı
İHH'den Afganistan'a ilaç yardımı

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Afganistan, Kabil, İlaç, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'den Afganistan'a ilaç yardımı - Son Dakika


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