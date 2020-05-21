İHH'den Afganistan'a ramazan yardımı - Son Dakika

İHH'den Afganistan'a ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla başladığı ramazan faaliyetleri kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil ve Tahar vilayetlerinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla başladığı ramazan faaliyetleri kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil ve Tahar vilayetlerinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. İHH'den yapılan açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Afganistan dahil olmak üzere yurt dışında 15 ülkede ramazan yardım faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi. Şeker, yağ, hurma, pirinç ve çaydan oluşan yardım kumanyalarının Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 980 aileye ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, 1000 kişiye iftariyelik, 240 aileye de fitre yardımında bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, Afganistan'da yetim sponsorluk sistemi ile düzenli olarak 2 bin 305 yetime hamilik yapıldığı vurgulandı. İHH'nin ayrıca 1000 yetime de hayırseverlerin yardımıyla bayramlık kıyafet ulaştıracağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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