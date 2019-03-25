Son Dakika Haberleri: İhh'den Afrin'de Bir Yılda 150 Bin Sivile İnsani Yardım

İhh'den Afrin'de Bir Yılda 150 Bin Sivile İnsani Yardım

20 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenmesinden bu yana Afrin'deki 150 bin sivile insani yardım ulaştırdı.

İhh'den Afrin'de Bir Yılda 150 Bin Sivile İnsani Yardım, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenmesinden bu yana Afrin'deki 150 bin sivile insani yardım ulaştırdı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart 2018'den bu yana Afrin ilçe merkezi ile beldelerinde yaşayan sivillere gıda, temizlik paketi, sıcak yemek, yakacak, giyim, tıbbi malzeme, eğitim ve çeşitli istihdam projeleriyle destek verildiğini söyledi.

Tahiroğlu, "18 Mart 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı. Biz de bu tarihten itibaren Afrin'de başladığımız
yardım çalışmalarımı kapsamında bir yılda, 1 milyon kişilik sıcak yemek, 5
milyon adet ekmek, 25 bin kişiye kıyafet, 150 bin kişiye de gıda ve çeşitli ev
gereçleri desteğinde bulunduk." dedi.


Afrin'de sağlık, eğitim ve çeşitli istihdam projelerini hayata geçirdiklerini
belirten Tahiroğlu, ilçe merkezinde ve beldelerindeki yardım çalışmalarının devam
edeceğini de sözlerine ekledi.

İHH Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri gıda, barınma ve eğitim gibi çeşitli alanlarda yardım faaliyetleri yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:14 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Afrin, Güncel
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