Son Dakika Haberleri: İhh'den Afrin'e İnsani Yardım

İhh'den Afrin'e İnsani Yardım

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrin ilçe merkezi ve köylerindeki bin 500 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

İhh'den Afrin'e İnsani Yardım, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrin ilçe merkezi ve köylerindeki bin 500 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğini sürdürdüklerini belirtti.

Yardım çalışmalarının Afrin genelinde sürdüğünü vurgulayan Tosun, Afrin bölgesinde yetim, dul ve ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere, sivillerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Tosun, yardımlardan Afrin ilçe merkezi ile Deyr Ballut, Muhammediyye, Dükkan ve Nısriyye köylerindeki ailelerin faydalandığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:16 Kaynak: AA

Suriye, İnsani Yardım Vakfı, İHH, Afrin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzzet Yıldızhan'ın Annesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı

Son Dakika! Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 17:07:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhh'den Afrin'e İnsani Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]