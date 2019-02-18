Son Dakika Haberleri: İhh'den, Azez'de Ücretsiz İlaç Dağıtımı

İhh'den, Azez'de Ücretsiz İlaç Dağıtımı

28 dakika önce

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez bölgesinde ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kurdu.

İhh'den, Azez'de Ücretsiz İlaç Dağıtımı, System.String[]
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez bölgesinde ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan Daruşşifa Eczanesi ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ilaç dağıtıyor. Merkezde günlük 60 ailenin, doktorların yazdıkları reçeteyle gelip ilaçlarını temin ettiği bildirildi. İHH görevlilerinden Tuncay Mengilli, ücretsiz eczane projesiyle savaş mağduru sivillerin sağlıklarına kavuşması için ihtiyaç duydukları ilaçlara ulaşmasına aracılık ettiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:55 Kaynak: DHA

İnsani Yardım Vakfı, Azez, İHH, Güncel
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