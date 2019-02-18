İhh'den, Azez'de Ücretsiz İlaç Dağıtımı
28 dakika önce
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez bölgesinde ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kurdu.
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH
), Suriye
'nin Azez
bölgesinde ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kurdu.
İHH İnsani Yardım Vakfı
tarafından kurulan Daruşşifa Eczanesi ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ilaç dağıtıyor. Merkezde günlük 60 ailenin, doktorların yazdıkları reçeteyle gelip ilaçlarını temin ettiği bildirildi. İHH görevlilerinden Tuncay Mengilli, ücretsiz eczane projesiyle savaş mağduru sivillerin sağlıklarına kavuşması için ihtiyaç duydukları ilaçlara ulaşmasına aracılık ettiklerini ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:55 Kaynak: DHA
Son Dakika! Benzine 27 Kuruş Zam Geldi
Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu
2008 Yılından İtibaren Herhangi Bir İşlem Yapılmayan Hesaplar, 15 Haziran'da Zaman Aşımına Uğrayacak
İdlib'de Art Arda İki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 37 Yaralı