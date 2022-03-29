İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 1200 yetim çocuğa nakdi yardım - Son Dakika
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İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 1200 yetim çocuğa nakdi yardım

29.03.2022 12:08
İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 1200 yetim çocuğa nakdi yardım

TEL İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde nakdi yardım yaparak 1200 yetim çocuğun yüzünü güldürdü.

TEL İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde nakdi yardım yaparak 1200 yetim çocuğun yüzünü güldürdü.

İHH, Yetim Sponsorluk Projesi kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde ramazan ayı öncesi nakdi yardım dağıttı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Yetim Birimi Sorumlusu Emre Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışçıların emanetlerini sahiplerine teslim etmek üzere dün Rasulayn bugün de Tel Abyad ilçesine geldiklerini söyledi.

Nakdi yardımda bulunulan çocukların yüzlerinin güldüğünü belirten Gümüş, "Bütün bağışçılara ve yetim birimi destekçilerine teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Yetim gülerse dünya güler." diye konuştu.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınar Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.

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Barış Pınarı Harekatı, Terör, YPG, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 1200 yetim çocuğa nakdi yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 1200 yetim çocuğa nakdi yardım - Son Dakika
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