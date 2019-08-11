İHH'den Batı Balkanlar'da kurban bağışı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda üç gün boyunca Batı Balkanlar ve Doğu Avrupa'da 819 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirecek.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda üç gün boyunca Batı Balkanlar ve Doğu Avrupa'da 819 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirecek.

İHH, "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla başta Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova olmak üzere Bosna Hersek, Sırbistan'ın Sancak ve Preşova bölgeleri, Karadağ, Romanya ve Macaristan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Kuzey Makedonya'daki kesim ve dağıtım etkinliklerine katılan İHH Mütevelli Heyeti üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, dünyanın 90 ülke ve bölgesinde kurban dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Atalay, Balkanlar'da bu yıl Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan'ın Sancak ve Preşova bölgeleri, Karadağ, Doğu Avrupa'da da Macaristan ve Romanya'da kardeşleri ile kurban vesilesiyle buluşacaklarını belirterek, "Kuzey Makedonya'da inşallah 200 hisse kesimimiz olacak. Bu 200 hisse kesimi ile yaklaşık 900 yetim ve mağdur aileye ulaşmayı düşünüyoruz. Hem de bu vesileyle onlarla bayramlaşmış olacağız. Yetimlerin arife günü bayramlıklarını karşılamış olduk." diye konuştu.

Balkanlar genelinde ve Doğu Avrupa'da bu yıl 819 hisse dağıtacaklarını belirten Atalay, buradaki amaçlarının senede bir defa Kurban Bayramı vesilesiyle özellikle uzak coğrafyalardaki hem dindaş kardeşlerine hem de soydaş kardeşlerine ulaşmak olduğunu vurguladı.

Atalay, Kuzey Makedonya'da Arnavut, Boşnak, Roman ve Türk kardeşleriyle bayramlaşacaklarını ve kurban hisselerini paylaşacaklarını belirterek, "Kuzey Makedonya'da Üsküp'e bağlı Studeniçan'da kesimlerimizi yapıyoruz. Bayramın birinci günü öğleden sonra Üsküp'te dağıtımlarımız olacak. Bayramın ikinci günü Kalkandelen'de, bayramın üçüncü günü Kuzey Makedonya'nın doğu bölgesinde İştip'te Yörük ve Roman kardeşlerimizle buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Atalay, kurban dağıtımlarını Kuzey Makedonya'da yerelde kardeş kuruluşları olan Merhamet Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ensar Derneği, Vllaznia (Kardeşlik) Derneği ve Kalliri i Miresise (İyilik Başağı) Derneği ile gerçekleştireceklerini söyledi.

Üsküp merkezli Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki de bu yıl kurban organizasyonlarında 19'uncu yılı idrak ettiklerini kaydetti.

Bu yıl itibarıyla başta Üsküp esnafının destekleriyle Türkiye'den İHH, Sadakataşı Derneği ve Yalova'dan Haçkalı Baba Derneği ile hem Üsküp'te hem de ülkenin doğusunda 48 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştireceklerini anlatan Baki, "Hem Üsküp'ten hem de değişik şehirlerden vekaleten kurbanlarını veren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye'den vakıflar aracılığıyla bize desteklerini ve vekaleten hisselerini gönderen Türkiye'den dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyoruz." dedi.

İHH, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan'ın Sancak ve Preşova bölgeleri, Karadağ, Macaristan ve Romanya'da 101'i büyükbaş, 112'si küçükbaş olmak üzere toplam 819 hisse kurban dağıtımı gerçekleştirecek.

Kurban dağıtımları Arnavutluk'ta başkent Tiran ile İşkodra'da, Kosova'da başkent Priştine ile Prizren, İpek ve Rahofça'da yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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