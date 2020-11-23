İHH'den Bosna Hersek'teki düzensiz göçmenlere sıcak yemek yardımı - Son Dakika

İHH'den Bosna Hersek'teki düzensiz göçmenlere sıcak yemek yardımı

23.11.2020 14:29
İHH'den Bosna Hersek'teki düzensiz göçmenlere sıcak yemek yardımı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki binlerce düzensiz göçmen için sıcak yemek dağıtımına başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki binlerce düzensiz göçmen için sıcak yemek dağıtımına başladı.

İHH'den yapılan yazılı açıklamada, Tuzla şehrinde ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren göçmenlere yönelik başlatılan proje kapsamında, bir ay boyunca her gün yemek dağıtılacağı ifade edildi.

Proje kapsamında, 4 bine yakın göçmene ulaşılmasının hedeflendiği kaydedilirken, göçmenlerin hem devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de kış aylarının yaklaşmasıyla yiyecek sıkıntısı çektiğine işaret edildi.

Açıklamada, salgın tedbirleri çerçevesinde aşevlerinde hazırlanan paket yemeklerin göçmenlere ulaştırıldığı aktarıldı.

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, yemeklerin dağıtımına başlandığını belirterek "Bir ay boyunca buradaki göçmenleri yalnız bırakmayacak ve sıcak yemeklerini ulaştıracağız. Bağışçılarımızdan gelecek destekle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Projeye destek olmak isteyen hayırseverlerin, vakfın banka hesaplarına para yatırırken açıklama kısmına "PROJE KODU 13538" yazarak bağış yapabileceği bildirildi.

İnsani Yardım Vakfı, Bosna - Hersek, Tuzla, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'den Bosna Hersek'teki düzensiz göçmenlere sıcak yemek yardımı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak? Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı
Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak         
14:16
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı         
13:56
Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar         
13:47
Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:39
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası         
13:07
Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım         
12:43
Dağlık Karabağ'da çarpışan baba oğul; yıllar sonra köylerine kavuşup toprağı öptü, atalarının mezarını ziyaret etti Dağlık Karabağ'da çarpışan baba oğul; yıllar sonra köylerine kavuşup toprağı öptü, atalarının mezarını ziyaret etti         
11:47
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı         
11:27
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 14:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İHH'den Bosna Hersek'teki düzensiz göçmenlere sıcak yemek yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei