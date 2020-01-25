İHH'den deprem bölgesine yardım seferberliği - Son Dakika
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İHH'den deprem bölgesine yardım seferberliği

6 saat önce

Gezici aşevi ve yiyecek malzemelerinin deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanması İHH'den deprem bölgesine yardım seferberliği AZEZ (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.

Gezici aşevi ve yiyecek malzemelerinin deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanması İHH'den deprem bölgesine yardım seferberliği

AZEZ (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.

İHH Kilis Koordine merkezi günlük 10 bin kapasiteli sıcak yemek pişirebilecek gezici aşevini deprem bölgesine gönderdi. Malatya Pütürge ilçesinde konuşlandırılacak aşevi, AFAD koordinesinde depremzedelerin yemek ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak.

AA muhabirine açıklama yapan İHH Kilis basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, "İHH olarak ekiplerimizce depremden zarar gören bölgelere yönelik yardım seferberliği başlattık. Sıcak yemek pişirebilecek gezici aşevimizi bölgeye gönderdik depremzedelerin yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde depremin ardından ilk etapta 244 kişiden oluşan İHH Arama Kurtarma ekibi, AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara dahil olmak üzere İstanbul ve Bursa dahil olmak üzere toplamda 23 ilden yola çıktı. Bölgeye aynı zamanda acil yardım malzemeleri sevk ediliyor.

İHH'den deprem bölgesine yardım seferberliği

İnsani Yardım Vakfı, Deprem, Kilis, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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