İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika
Üye Girişi

İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği

17.10.2022 16:40

İHH İnsani Yardım Vakfı, 8 farklı ülkede eğitimlerine zor şartlarda devam eden toplam 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 8 farklı ülkede eğitimlerine zor şartlarda devam eden toplam 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğini sürdürdü.

İHH, 8 farklı ülkede toplam 20 bin 701 öğrencinin faydalandığı kırtasiye malzemelerinden oluşan setleri dağıttı.

İçerisinde okul çantası, kalem, defter, silgi, cetvel ve okul önlüğü gibi malzemelerin yer aldığı setler, Suriye'de 11 bin 260, Somali'de 3 bin, Gazze'de 2 bin 500, Nijer'de 1000, Afganistan'da 1000, Yemen'de 961, Irak'ta 500 ve Burkina Faso'da 480 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırıldı.

Kampanyaya, "KIRTASİYE" yazıp 3072'ye göndererek 10 lira bağış yapılabiliyor. Daha fazla miktarda bağışta bulunmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesinden çevrim içi bağış yolu ile veya banka hesap numaralarının açıklama kısmına "KIRTASİYE" yazarak yardım edebilecek.

YORUMLAR
500
İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği
Kaynak: AA

İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 18:06:25. #1.12#
SON DAKİKA: İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement