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İHH'den Gazze'deki yoksul ailelere gıda yardımı - Son Dakika

İHH'den Gazze'deki yoksul ailelere gıda yardımı

13.02.2022 19:30
İHH'den Gazze'deki yoksul ailelere gıda yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binden fazla yoksul aileye gıda yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binden fazla yoksul aileye gıda yardımında bulundu.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sivil toplum kuruluşlarından biri olarak Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin yükünü hafifletmeye devam ettiklerini söyledi.

Şurefa, İHH'nin bu kapsamda Gazze'deki 1028 yoksul aileye gıda yardımında bulunduğunu aktardı.

İHH yetkilisi, kuru gıda yardımlarının yanında yaş meyve ve sebze dağıtımı yaptıklarını da dile getirdi.

Gazze'de yoksulluk yüzde 70'e yakın

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsviçre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), 24 Ocak'ta, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin "16 Yıllık Acı: Abluka Altındaki Bir Nesil" adıyla bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, Gazze'de ablukadan önce yaklaşık yüzde 23,6 olan işsizlik oranının 2021 sonunda yüzde 50,2'ye ulaştığı, 2005'te yüzde 40 olan yoksulluk oranının ise 2021'de yüzde 69'a yükseldiği ifade edilmişti.

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Yoksulluk, Gazze, Türk, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'den Gazze'deki yoksul ailelere gıda yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH'den Gazze'deki yoksul ailelere gıda yardımı - Son Dakika
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