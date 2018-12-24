İhh'den Halep Kırsalına İnsani Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye
'nin Halep kentinin güney kırsalındaki Kesebe kampında yaşayan 100 yetim çocuk ve ailesine gıda yardımı yapıldığı bildirildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun
, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsimi nedeniyle Suriye içerisindeki kamplarda hayatın zorlaştığını belirtti.
Kesebe kampında barınan 100 yetim çocuk ve ailesine gıda dağıtımı yaptıklarını belirten Tosun, gıda kolilerinin hayırseverlerin destekleriyle oluşturulduğunu ifade etti.
Tosun, kolilerin içerisinde un, kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça ve konserve çeşitleri bulunduğunu aktararak, "Gıda kolileri tamamen bölgesel ihtiyaçlar dikkate alarak hazırlanıyor ve savaş mağduru ailelere ulaştırılıyor." ifadesini kullandı.