İHH'den İdlib'de 5 bin yetim için nakdi yardım - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında, Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan 5 bin yetim çocuk için nakdi yardım yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yetimlere nakdi yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Yetimlerin eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye genelinde yaşayan 11 bin 400 yetime düzenli olarak destek veriyoruz. İdlib ve kırsalında ise 5 bin yetim yaşıyor. Bu yardımlar, yetimlerimizin birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile oluyor. Savaşın yıkımından en çok yetimler etkilendi. Biz de onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz."