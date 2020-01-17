İHH'den İdlib'de 5 bin yetim için nakdi yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'den İdlib'de 5 bin yetim için nakdi yardım - Son Dakika

İHH'den İdlib'de 5 bin yetim için nakdi yardım

13 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında, Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan 5 bin yetim çocuk için nakdi yardım yapıldı.

İHH'den İdlib'de 5 bin yetim için nakdi yardım, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında, Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan 5 bin yetim çocuk için nakdi yardım yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yetimlere nakdi yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Yetimlerin eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye genelinde yaşayan 11 bin 400 yetime düzenli olarak destek veriyoruz. İdlib ve kırsalında ise 5 bin yetim yaşıyor. Bu yardımlar, yetimlerimizin birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile oluyor. Savaşın yıkımından en çok yetimler etkilendi. Biz de onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz."

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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