İHH'den İdlib'de öğrencilere motivasyon etkinliği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ili
kırsalında kurulan Rahmet Köyü Okulu öğrencileri için moral ve motivasyon
etkinliği düzenlendi.
İlk ve ortaokul seviyesinde 650 çocuğun eğitim gördüğü okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli oyun ve gösterilerle
eğlendi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada,
Rahmet Köyü Okulunda düzenlenen etkinlikle savaşın mağdur ettiği çocukların
mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.
Tosun, "Çoğunluğu yetimlerden oluşan öğrencilerin yaşadığı 100 konutun
bulunduğu Rahmet köyünün içerisinde yaklaşık 2 yıl önce okul binamızı da inşa
ettik. Bu okulumuzdan eğitimli bireylerin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.
Eğitim öğretim döneminin başladığı süreçten bu yana yoğun bir tempoda çalışan
öğrencilerin mutlu bir gün geçirmeleri için moral etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe
650 öğrencimiz katıldı." ifadelerini kullandı.
Etkinliğin sonunda derslerinde başarı kaydeden 186 öğrenciye onur belgesi ve
çeşitli hediyeler verildi.
İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde eğitim
alanında faaliyetler yürütüyor.