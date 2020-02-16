İHH'den İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'den İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

İHH'den İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderdi.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderdi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Kuzeykent Ulu Cami önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir tarafında mazlum ve mağdurların olduğuna işaret etti.

İHH'nin, bugün dünyanın 143 ülkesinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardımlarını sürdürdüğünü söyleyen Dağdelenoğlu, "Biz de bu savaş başladığından beri Suriye'deki kardeşlerimize yardım çalışmaları yaptık." dedi.

Türkiye'nin güvenliğinin, sınırlar ötesinden başladığını anlatan Dağdelenoğlu, şunları söyledi:

"Bugün bu tırlar bizim göndermiş olduğumuz 20 ve 21'inci tırlar. Gıda malzemesi, hijyen paketleri, çocuk maması, çocuk bezleri, yaklaşık bin adet çocuk montu ve çocuk botu, 500 çuval un, halı, kilim, yorgan var. Bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi Kastamonulu kardeşlerimiz İdlib'deki Fırat Kalkanı bölgesinde, Türkmen Dağı bölgesindeki kardeşlerimize gönderdiler. Bu yardımlar devam etmeli."

Konuşmanın ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.

İHH'den İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Kastamonu, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:29 Kaynak: AA
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