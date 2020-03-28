İHH'den ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

İHH Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de "Şimdi Dayanışma Vakti" adlı yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Bu anlamda özellikle, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalıştıklarını ifade eden İzci, şunları kaydetti:

"Adıyaman Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu üzerinden başvurularını yaparak bizlere verilen listeler doğrultusunda yardımlarımızı yapacağız. İHH, 30 yıldır dünyada 135 ülke ve Türkiye'de ciddi yardımlar yapmaktadır. Bu süreç ile beraber çok acil bölgeler dışındaki yardımlarımızı ülkemize kaydırdık. Önce kendi çevremizden başlayarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaşalım. İHH olarak biz de onların yanında olacağız. Bu kampanya ramazan ayına kadar devam edecek. Bütün hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bir ihtiyacı varsa bizlere ulaşsın."

İzci, şu anda 2 bin kumanya hazırladıklarını ve bu paketleri yetim, işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacaklarını belirterek hedeflerinin 10 bin pakete ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Yardım paketlerinden alan Derya Kaplan ise iki çocuğunun olduğu ve çocuklarından birinin gırtlak rahatsızlığı bulunduğunu dile getirerek, "Yardımlarından dolayı İnsani Yardım Derneğine teşekkür ederim. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı maddi yardıma muhtacım" diye konuştu.