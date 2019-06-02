Son Dakika Haberleri: İHH'den Latin Amerika ülkelerinde iftar
Son Dakika Güncel Haber

İHH'den Latin Amerika ülkelerinde iftar

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bazı Latin Amerika ülkelerinde yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdi, binden fazla kumanya dağıttı.

İHH'den Latin Amerika ülkelerinde iftar, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bazı Latin Amerika ülkelerinde yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdi, binden fazla kumanya dağıttı.
Dünyanın farklı bölgelerinde Ramazan programları düzenleyen İHH, Latin Amerika'da da Brezilya, Bolivya, Ekvador, Haiti, Kolombiya, Peru ve Venezuela'da yardım faaliyetlerinde bulundu, iftar verdi.
İHH Avrupa Amerika Masasından Mehmet Çelik, Brezilya'da yaklaşık bin 200, Peru'da 1000, Kolombiya'da yaklaşık 400, Bolivya, Ekvador, Haiti ve Venezuela'da her biri 600 kişilik iftarlar verdiklerini bildirdi.
Bu ülkelerde bin 200'ü aşkın kumanya dağıtımı da yaptıklarını belirten Çelik, Peru'da Müslüman çocuklara okul öncesi eğitim verilen bir merkeze de kırtasiye malzemesi sağladıklarını dile getirdi.
Çelik, Latin Amerika'da her yıl ramazan çalışması yaptıklarına dikkati çekerek, bu ülkelerin sayısının giderek arttığına vurgu yaptı.
İHH'nın Latin Amerika'daki insani ve İslami faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Çelik, ayrıca Kurban Bayramı'nda da çalışma yapacaklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:56 Kaynak: AA
İnsani Yardım Vakfı, İHH, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bryant Dunston, çeyrek final serisinin en değerli oyuncusu oldu İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler ABD, Çin mallarından yüzde 25 vergi almaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 10:25:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İHH'den Latin Amerika ülkelerinde iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]