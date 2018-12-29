Son Dakika Haberleri: İhh'den "Sıcak Bir İyilik"

İhh'den "Sıcak Bir İyilik"

1 saat önce

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, Halep'in Bizza ilçesi kırsalında kurulan Bizza kampında yaşayan 150 Suriyeli aileye soba dağıttı.

İhh'den
İnsani Yardım Vakfı (İHH), Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, Halep'in Bizza ilçesi kırsalında kurulan Bizza kampında yaşayan 150 Suriyeli aileye soba dağıttı.

İHH Kilis Basın Biriminden Yakup Alaca, yaptığı açıklamada, "Sıcak bir iyilik" kampanyası kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş ve doğal afetler sebebiyle milyonlarca insanın kış aylarını zorlu şartlar altında geçirdiğine dikkati çeken Alaca, şunları kaydetti:

"Soğuğun yanı sıra çocuk ve yetişkinler hastalıklar ile mücadele etmeye çalışıyor. Sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum mülteciler için şartlar daha da zorlaşırken soğuktan dolayı ölümler meydana geliyor. Sobalarımızı kurduk çok şükür. Aileler sıcak bir ortama kavuştular. Kış en çok küçücük bedenleri ile yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor. Onların geceleri daha sıcak bir yuvada sağlıklı bir şekilde uyumaları için eksiklerini tamamlamaya gayret gösteriyoruz."

Suriye'de sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Alaca, "Kış mevsiminin gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaç malzemelerini de bağışçılarımızın destekleriyle en kısa zamanda temin ederek savaş mağduru ailelere ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:43 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel
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