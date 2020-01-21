İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi - Son Dakika

İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi

7 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan ailelere yardımları sürüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan ailelere yardımları sürüyor.

İHH, Suriye'de Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarından kaçan ailelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

İHH'den Suriye'de göç yoluna düşenlere acil yardım paketi

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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