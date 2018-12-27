Son Dakika Haberleri: İhh'den Suriye'deki Ailelere Gıda Yardımı

İhh'den Suriye'deki Ailelere Gıda Yardımı

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kırsalındaki kamplarda barınan ailelere 1500 gıda kolisi yardımı yapıldı.

İhh'den Suriye'deki Ailelere Gıda Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kırsalındaki kamplarda barınan ailelere 1500 gıda kolisi yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib ve Lazkiye kırsalındaki kamplarda barınan ailelerin oldukça sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti.

Suriye içerisinde, özellikle kamp bölgelerinde gıda fiyatlarının çok yüksek olduğunu aktaran Tahiroğlu, "Birçok gıda ürününü savaş mağduru aileler temin etmekte zorlanıyor. İHH olarak İdlib ve Lazkiye kırsalındaki ailelerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gıda dağıtımı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Tahiroğlu, gıda kolilerinin içerisinde un, kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça ve konserve çeşitlerinin bulunduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:50 Kaynak: AA

Lazkiye, İdlib, İHH, Suriye, Güncel
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