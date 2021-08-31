İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, rock müziği sanatçısı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli'nin katılımıyla, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de 1000 yetim çocuk için şenlik düzenledi.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde İHH İnsani Yardım Vakfı, düzenlediği şenlikle yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Çeşitli oyun ve programların yapıldığı şenliğe, sanatçı Murat Kekilli ve 1000 yetim çocuk katıldı.

Kekilli, seslendirdiği şarkılarla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

İHH'nın Kütahya Genç İHH destekleriyle Azez ilçe merkezinde düzenlediği yetim şenliklerinde, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şenlikle alakalı duygularını paylaşan Kekilli, "Yeryüzünün en masum varlıkları çocuklardır. Hele birde savaş mağdurları olunca ne kadar büyük bir dram içerisinde olduklarının farkına ancak onların içerisinde yaşarsanız, onlara dokunursanız anlayabilirsiniz." dedi.

Kekilli, İHH vesilesiyle bir kez daha Suriye'ye geldiklerini belirterek, "Suriye'de hayatı boyunca oyun parkı görmemiş çocuklara lunapark sunduk, lunaparkta oynama imkanı verdik, onların sevinçlerine bir nebze olsa ortak olduk, tebessümlerine ortak olduk, bu vesileyle biz de çok mutlu olduk. Onları giydireceğiz, onlarla beraber oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Yetim çocuklara eğitim malzemeleri hazırladıklarını ve giysiler hediye edeceklerini açıklayan Kekilli, "Çocuklar bunları fazlasıyla hak ediyorlar. Bir nebze olsun bu mutluluğu biz de görmek istiyoruz, bu bizi daha iyi insan yapar." diye konuştu.