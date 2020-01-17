İHH'den Suriye'ye kış yardımı - Son Dakika

İHH tarafından gönderilen yardım malzemeleri ve sobalar

İHH İstanbul Kadın Kollarının gönderilen yardımları dağıtması

Battaniyelerin dağıtılması İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere soba, yakacak ve battaniye yardımında bulundu.

İHH İstanbul Kadın Kollarının "Suriyeli kardeşlerimize kış yardımı" projesiyle, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kentindeki çadır kamplarda yaşayan ailelere kış yardımı yapıldı.

İHH Kadın Kolları İstanbul il başkanı Fatma Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'deki drama sessiz kalmamak için İstanbul Kadın kolları olarak, 350 aileye kömür, 950 kişiye battaniye ve soba dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik artan saldırıları nedeniyle Kasım 2019'dan bu yana Türkiye sınırına yaklaşık 400 bin insanın göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Türk, "Mevsimin kış olmasıyla, bu saldırılardan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar. Bizler bu kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Bölge halkına yönelik yardım çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kadın kolları, kış yardımlarını ulaştırdıktan sonra çocuklarla bir araya gelerek, çeşitli hediyeler dağıttı.

İHH, savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye de barınma, sağlık, eğitim ve gıda yardımlarında bulunuyor.