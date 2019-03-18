Son Dakika Haberleri: İhh'den Suriyeli Ailelere Ekmek Yardımı

İhh'den Suriyeli Ailelere Ekmek Yardımı

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine günde 10 bin ekmek yardımı yapılıyor.

İhh'den Suriyeli Ailelere Ekmek Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine günde 10 bin ekmek yardımı yapılıyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

İdlib'in Eriha kasabasındaki fırında Suriyelilerin damak tadına uygun ekmeklerin üretildiğini ifade eden Tosun, her gün 10 bin ekmeğin, Cebel-i Zaviye ve Eriha'daki yetim çocuklar ile gönüllü öğretmenlere dağıtıldığını kaydetti.

Tosun, ekmeklerin 3 gün bozulmadan saklanabildiğini de bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:01 Kaynak: AA

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