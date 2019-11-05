Son Dakika Haberleri: İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı - HATAY
Son Dakika Güncel İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı - HATAY

İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı - HATAY

6 saat önce

Reyhanlı lojistik merkezi Yükleme işlemi İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun ile röportaj İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'ye bir ayda 107 tırlık kışlık yardım gönderildi.

Reyhanlı lojistik merkezi

Yükleme işlemi

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun ile röportaj İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'ye bir ayda 107 tırlık kışlık yardım gönderildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik kış yardımlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Yardım tırlarının Reyhanlı'daki lojistik merkezlerinde hazırlandığını anlatan Tosun, "Saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın kamplara gelen ailelere son bir ayda 107 tırlık yardım ulaştırdık. Halı ve çadır ile çeşitli gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı." dedi.

Tosun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı - HATAY

Suriye, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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