Son Dakika Haberleri: İhh'den Suriyeli Engellilere Destek

İhh'den Suriyeli Engellilere Destek

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 20 bedensel engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

İhh'den Suriyeli Engellilere Destek, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 20 bedensel engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli 20 engelliye tekerlekli sandalye ulaştırdıklarını belirtti.

Tahiroğlu, vakfın Babul Hava Lojistik Merkezi'nde düzenlenen törenle, Suriyeli bedensel engellilere tekerlekli sandalyelerin teslim edildiği, ayrıca ailelere gıda ve nakdi yardımda bulunulduğunu aktardı.

Dağıtılan tekerlekli sandalyelerin engellilerin hayatlarını kolaylaştıracağını vurgulayan Tahiroğlu, "Teslim ettiğimiz 20 tekerlekli sandalye geçen yıl vefat eden Abdulmetin Balkanlıoğlu hocanın öğrencileri tarafından vakfımıza bağışlandı. Biz de bağışlanan sandalyeleri bedensel engellilere teslim ettik. Suriye içerisinde bin tekerlekli sandalye daha dağıtacağız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:56 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İHH, Güncel
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