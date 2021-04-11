İHH'den Yemen'de 200 aileye ramazan kumanyası - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfının, Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde 200 yoksul aileye ramazan kumanyası dağıttığı belirtildi.

Mehra Valiliği Yerel Yönetim Medya Merkezinin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ramazan ayı öncesinde yoksul ailelere dönük gıda yardımı başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İHH tarafından finanse edilen Yemen merkezli El-Vusul İnsani Yardım Derneğinin, yardım kampanyası kapsamında 200 aileye kumanya dağıttığı kaydedildi.

Öte yandan, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Mehra Ofis Müdürü Salim Suveylim, ramazan ayının gelişiyle eş zamanlı olarak yoksul ailelere dönük yardımlarda bulunan İHH'ye teşekkür etti.

İHH, mart ayında da Hadramevt ve Marib'de yaklaşık 1000 yetime giysi dağıtmıştı.

Türkiye'den pek çok dernek, Yemen'e insani yardımlarda bulunuyor.