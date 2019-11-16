Son Dakika Haberleri: İHH'den "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar " konferansı
Son Dakika Güncel İHH'den 'Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar ' konferansı - Son Dakika

İHH'den "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar " konferansı

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de, İnsani Yardım Derneği (İHH) Hakkari Şubesi tarafından "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar "konulu panel düzenlendi.

İHH'den

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de, İnsani Yardım Derneği (İHH) Hakkari Şubesi tarafından "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar "konulu panel düzenlendi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa İHH Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Gazeteci Yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, İHH Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel ile İHH üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program da katılımcılara İHH yardım kuruluşunun kısa filmi slaytı izletildi. Açılış konuşmasını yapan İHH Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel, İHH'nin 1992 yılında Bosna savaşından sonra gönüllülerin bir araya geldiğini ve bir iyilik hareketi olduğunu söyledi. Temel, "5 kıta ve 135 ülkede faaliyet gösteren İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı çok büyük işlere imza attı. İHH Hakkari'de dernekleşti. Bundan sonraki çalışmalarımız daha hızlı ve bereketli olacaktır. Konferansımız hayırlara vesile olsun ben bütün katılımcılara teşekkür ederim" dedi.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Ayşe Müzeyyen Taşçı ise, "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar ve Ümmet Coğrafyaları" konulu sunumunu yaptı. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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