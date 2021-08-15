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Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor - Son Dakika

Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor

15.08.2021 13:06

Son dakika haber... İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından ulaşım sağlanamayan köylere giderek arama kurtarma çalışmalarına destek vermesinin yanı sıra selzedelere gıda yardımı yapıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından ulaşım sağlanamayan köylere giderek arama kurtarma çalışmalarına destek vermesinin yanı sıra selzedelere gıda yardımı yapıyor.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, sel sonrası elektrikleri kesik ve yolları kapalı köylere yardım ulaştırmaya çalışan İHH ekipleri, offroad araçlarıyla köylere giderek hem yardım götürüyor, hem mahsur kalan vatandaşları kurtarıyor.

İHH bölgede 35 koordinasyon görevlisi, 195 tahliye ve arama kurtarma görevlisi, bir mobil aşevi, 55 araç ile görev yapıyor.

Afetin ardından İHH sistemine kayıtlı bulunan gönüllü, bağışçı ve afetzedeler, İHH İletişim Merkezi'nce aranarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı tespit ediliyor. Tespitler sonucu ihtiyacı olan köylere ulaşılarak gıda, su, ekmek, hijyen malzemesi gibi ihtiyaç malzemelerinin dağıtımları yapılıyor.

Ekipler tarafından, sel felaketinin yaşandığı, Kastamonu'ya bağlı Sakızcılar, Kızılcaelma ve Keşlik köyleri ile Sinop Ayancık'a bağlı İnaltı köyü ve çevresinde selden dolayı mağdur olan insanlara yardımlar ulaştırıldı.

Otuz kişilik dalgıç ekibi dere yataklarında ve suların halen çekilmediği yerlerde arama kurtarma faaliyeti yürütürken, toplam 230 kişilik ekip Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde kritik bölgelerde görev yapıyor.

Afetzedelere sıcak yemek

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınlar sebebiyle Antalya'da bulunan İHH Mobil Aşevi ise sel bölgesine ulaşarak afetzedelere sıcak yemek ulaştırmaya başladı.

Sabah, öğle ve akşam öğünleri olmak üzere bin kişilik sıcak yemek dağıtımları devam ediyor. Şu ana kadar 18 bin kişilik ikramlık malzeme, 6 bin 400 kişilik sıcak yemek, 8 tır içme suyu selden etkilenen bölgelerde dağıtıldı.

Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor
Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor
Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor
Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor
Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor
Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor
Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor
Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor
Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor

Arama Kurtarma, Batı Karadeniz, Sel, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İHH, sel bölgelerindeki köylerde ikramlık, sıcak yemek ve içme suyu dağıtıyor - Son Dakika


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